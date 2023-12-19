Ватикан разрешил благословлять однополые пары

CentralAsia (CA) - Доктринальный отдел Ватикана впервые разрешил католическим священникам благословлять однополые пары, однако, согласно его решению, это не должно делаться в рамках служения литургий или каких-либо иных формальных церковных ритуалов.

Как пишет Би-Би-Си, в документе, опубликованном Доктринальным отделом, сказано, что благословение однополых пар не будет означать легитимизацию подобных отношений в глазах католической церкви.

Однако оно должно подтверждать принцип, согласно которому Бог приветствует всех людей без исключения.

Документ, который был одобрен папой Франциском, предполагает, что священники теперь могут «благословлять пары в нестандартных ситуациях и пары одного пола».

Как отмечает агентство Reuters, в новом документе сказано, что священники должны принимать решение о благословении в каждом отдельном случае, но не могут запрещать или отказывать в близости людей к Церкви во всех ситуациях, когда они обращаются к Богу за помощью через простое благословение.

При этом Ватикан не меняет свое традиционное отрицательное отношение к однополым бракам или союзам. Католическая церковь продолжает считать, что брак может быть заключен только между мужчиной и женщиной и его конечной целью является рождение детей.

«Это благословение ни в коем случае нельзя давать в сочетании с церемониями заключения гражданского партнерства или даже в связи с ними», — сказано в документе.

Библия запрещает гомосексуальное поведение из-за его греховности. В текстах книги Бытия, первой книги Торы и Ветхого завета, содержится повествование о грехе жителей Содома и Гоморры и уничтожении этих городов.

В книге Левита (третья книга Пятикнижия (Торы), Ветхого Завета и всей Библии) изложен запрет сексуальных отношений между мужчинами, которые Библией причисляются к «мерзости» и «гнусному обычаю».