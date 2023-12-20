Школьники аймака Өмнөговь завоевали все виды медалей в Камбодже на математической олимпиаде

CentralAsia (MNG) - Команда монгольских школьников из аймака Өмнөговь успешно приняла участие в международной математической олимпиаде Angkor Mathematics Competition 2023, которая ежегодно проводится в Королевстве Камбоджа. Олимпиада проходила в три этапа, и в ней приняли участие более 6000 учащихся 3-12 классов из 7 стран.

Первый этап олимпиады состоялся 22 октября 2023 года, второй этап — 19 ноября и третий этап — 17 декабря. Первые два этапа олимпиады проводились в онлайн-режиме, а участники финального этапа должны присутствовать лично. Тест олимпиады состоял из логических и математических вопросов и длился 75 минут.

Команда аймака Өмнөговь под руководством учительницы Мөнх-Од в составе 9 учеников завоевали три золотые, три серебряные и три бронзовые медали в категории среди учащихся 5-9 классов.

источник: middleasiannews.com

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