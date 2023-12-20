Отечественная компания Монголии экспортировала в Иран 300 тн баранины

CentralAsia (MNG) - Отечественная компания «Зергер-Интернэшнл» аймака Баян-Өлгий в этом году экспортировала в Исламскую Республику Иран 300 тонн баранины или 25 тысяч голов овец, что на 100 тонн больше, чем в прошлом году. Об этом заявил владелец компании Нурбол Мизамхан.

Компания «Зергер-Интернэшнл» закупает овец в пяти западных аймаках Монголии, привозит их на свой мясоперерабатывающий завод в центре аймака Баян-Өлгий и готовит мясо халяльными методами.

Географически Монголия расположена недалеко от стран Центральной Азии, таких как Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Узбекистан и Исламская Республика Иран, которые потребляют халяльное мясо. Как отметил Нурбол Мизамхан, исполнительный директор компании «Зергер-Интернэшнл», это преимущество, и есть большой спрос на халяльное мясо и фасованное мясо.

источник: MAN

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