В аймаке Завхан спасены 89 человек, пропавшие во время мощной снежной бури

CentralAsia (MNG) - В аймаке Завхан были найдены живыми и спасены 89 человек, которые пропали без вести во время мощной снежной бури. Об этом во вторник сообщили местные СМИ со ссылкой на Главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии.

«В результате мощной снежной бури, которая обрушилась на вышеуказанный аймак в Оперативный штаб Главного управления по чрезвычайным ситуациям Монголии поступило 29 звонков, связанных с исчезновением 89 человек, включая монгольских кочевников-скотоводов во время выпаса скота, а также водителей, застрявших на сельских дорогах из-за снежных заносов и нулевой видимости», — говорится в официальном сообщении.

По прогнозам Института метеорологии и мониторинга окружающей среды Монголии, холодный атмосферный фронт из Сибири, который охватил большую часть территории Монголии, продержится в ближайшие несколько дней. Ожидается, что температура воздуха в некоторых местах опустится до минус 50 градусов.

Ввиду этого, Главное управление по чрезвычайным ситуациям снова призвало монгольских кочевников-скотоводов быть крайне осторожными и бдительными во время выпаса скота на отдаленных пастбищах, а жителей Улан-Батора — воздержаться от поездок в регионы страны в условиях сильных снегопадов и нулевой видимости на сельских дорогах.

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