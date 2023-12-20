Монголия и Китай будут сотрудничать в сфере охраны белошейных журавлей

CentralAsia (MNG) - Охраняемые территории Монголии и Китая договорились о сотрудничестве в охране белошейных журавлей. В частности, 18 декабря 2023 года был подписан Меморандум о стратегическом сотрудничестве между заповедником «Хурх-Хуйтэн» (Khurkh Khuiten Nature Reserve) и национальным природным заповедником «Озеро Поянга» (Poyang Lake National Nature Reserve).

Эти два природных заповедника являются важными районами гнездования и размножения многих видов перелетных водоплавающих птиц, в том числе белошейных журавлей (уязвимых по МСОП) и белых журавлей (находящихся под угрозой исчезновения МСОП). Большая часть западной популяции белошейных журавлей зимует в озере Поянге и гнездится на водно-болотных угодьях луговой степной и лесостепной зон на северо-востоке Монголии. «Хурх-Хуйтэн» известен самой высокой плотностью гнездования этого вида, находящегося под угрозой исчезновения в Азии.

В рамках Меморандума обе стороны будут сотрудничать в проведении совместных исследований и мониторинга деятельности, распространении образовательной информации о маршрутах миграции журавлей, обмене экспертами и публикации научных статей.

В октябре 2022 года Департамент управления особо охраняемыми территориями Министерства окружающей среды и туризма губернатор Хэнтийского аймака вместе с губернаторами четырех сомонов, окружающих заповедник, подписали соглашение с Центром науки и охраны дикой природы Монголии о координировать управление заповедником.

Белошейные журавли относятся к «крайне редким» видам и классифицируются как «находящиеся под угрозой исчезновения» в соответствии с критериями Красного списка исчезающих видов Международного союза охраны природы (МСОП).

Сотни тысяч туристов приезжают в Национальный природный заповедник «Озеро Поянгу», чтобы увидеть зимующих белых журавлей, белошейных журавлей и другие виды птиц. Третий международный сезон наблюдения за птицами на озере Поянге официально начался с ноября 2023 года по январь 2024 года.

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