Легковые автомобили составили 75,7 процента товаров, импортированных из Японии

CentralAsia (MNG) - За первые 11 месяцев 2023 года Монголия торговала со 162 странами, а общий внешнеторговый оборот достиг 22,2 миллиарда долларов США. По данным Национального статистического комитета, экспорт составил 13,8 миллиарда долларов США, а импорт — 8,4 миллиарда долларов США.
Общий товарооборот увеличился на 3,2 миллиарда долларов США, экспорт на 2,7 миллиарда долларов США, импорт на 503,2 миллиона долларов США соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
За первые 11 месяцев 2023 года экспорт увеличился на 2,7 миллиарда долларов США по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в основном за счет следующего увеличения:
- уголь на 2,3 млрд долларов США,
- плавиковая руда и концентрат на 150,1 млн долларов США,
- нефть на 126,8 млн долларов США,
- мясные консервы на 122,8 млн долларов США,
- конина на 104,7 млн долларов США,
- молибденовая руда и концентрат на 32,5 млн долларов США.
Импорт увеличился на 503,2 млн долларов США по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в основном за счет увеличения:
- дизельное топливо на 132,3 млн долларов США,
- легковые автомобили на 93,3 млн долларов США,
- конструкции, детали и строительные материалы из черного железа на 87,1 млн долларов США,
- бульдозеры, скреперы, гладильные машины, планировщики, экскаваторы на 51,1 млн долларов США,
- смесительная машина для разделения грязи и камней за 44,7 млн долларов США,
- общественный транспорт за 35,5 млн долларов США.
Из импортируемых из России товаров: 70,5 процентов - нефтепродукты, 75,7 процентов импортируемых товаров из Японии — легковые автомобили, 8,7 процентов импортируемых товаров из Китая — грузовики.