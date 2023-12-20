Доходы Монголии от туризма впервые составили $1 млрд

CentralAsia (MNG) - Доходы Монголии от туризма впервые составили 1 млрд долларов США. Об этом во вторник сообщает middleasiannews.com, ссылаясь на данные Министерства окружающей среды и туризма страны.

«За первые 11 месяцев 2023 года Монголию посетили более 600 тыс. иностранных туристов. За этот период большую часть туристов, которые посетили Монголию в январе-ноябре этого года составили российские, китайские и южнокорейские туристы», — отмечается в официальном сообщении.

«Для продления туристического сезона и увеличения числа туристов с ноября по апрель мы работаем над проектом развития зимнего отдыха», — говорится в сообщении ведомства.

На сегодняшний день экономика Монголии в значительной степени зависит от добычи полезных ископаемых и экспорта минеральных ресурсов. Развитие туристической сферы рассматривается как наиболее доступное решение для диверсификации экономики.

Правительство Монголии объявило 2023, 2024 и 2025 годы «Годами посещения Монголии» в целях расширения своей экономики и развития пострадавшего от пандемии туристического сектора.

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