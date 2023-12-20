В Монголии вождение в нетрезвом виде стало уголовным преступлением и ужесточается наказание

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CentralAsia (MNG) - Проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс был окончательно одобрен парламентом 7 декабря.

В закон внесены изменения, ужесточающие наказание за нарушения и уголовную ответственность, связанную с вождением автомобиля в нетрезвом виде.

Если водитель впервые управляет транспортным средством в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ или уклоняется от надлежащего досмотра, суд санкционирует назначение ареста, а наказание ужесточается.

Также лицо, лишенное права управления транспортным средством, несет уголовную ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ либо за уклонение или повторное проведение проверки в соответствующем порядке.

Например, если лицо, лишенное права управления транспортным средством, управляло транспортным средством в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ, будет лишено права управления на срок 1-3 года, наложен штраф в размере 2 700 000-14 000 000 тугриков, либо 240-720 часов общественных работ, либо право на выезд на срок от 6 месяцев до 3 лет с ограничением, либо лишение свободы на срок от 6 месяцев до 3 лет.

«Считается важным снизить количество дорожно-транспортных происшествий и предотвратить гибель людей и имущества за счет ужесточения наказания за вождение в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ», — пояснили авторы законапроекта.

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