Число погибших от землетрясения в Китае возросло до 131

CentralAsia (CA) - Количество погибших в результате землетрясения в Китае увеличилось до 131, сообщает китайский телеканал CGTN со ссылкой на представителей властей. Уточняется, что 113 человек погибли в провинции Гансу, 18 — в Цинхай.

18 декабря в Китае произошло землетрясение амплитудой 6,2. Изначально сообщалось о 111 погибших. Как сообщал телеканал CCTV, ранения получили более 300 человек, из них как минимум 140 — в Цинхае.

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