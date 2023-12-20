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Число погибших от землетрясения в Китае возросло до 131
Предыстория: На северо-западе Китая произошло землетрясение, погибло более 100 человек. Карта

CentralAsia (CA) -  Количество погибших в результате землетрясения в Китае увеличилось до 131, сообщает китайский телеканал CGTN со ссылкой на представителей властей. Уточняется, что 113 человек погибли в провинции Гансу, 18 — в Цинхай.

18 декабря в Китае произошло землетрясение амплитудой 6,2. Изначально сообщалось о 111 погибших. Как сообщал телеканал CCTV, ранения получили более 300 человек, из них как минимум 140 — в Цинхае.

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