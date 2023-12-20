Зеленский назвал причины неудачного контрнаступления ВСУ

CentralAsia (CA) - Президент Владимир Зеленский озвучил причины неудачного контрнаступления ВСУ на юге Украины, передает «Страна.ua».

По мнению Зеленского, причина была в том, что украинские политики заранее сказали, где будут наступать войска, что позволило россиянам хорошо к этому подготовиться.

«У нас были сложности на юге, потому что все говорили, какие у нас цели, куда мы идём... Так оно не взлетает совсем с Российской Федерацией, у которой больше оружия», - заявил журналистам президент в ходе итоговой пресс-конференции в Киеве.

Перед этим Зеленский назвал одной из причин неудачи контрнаступления ВСУ на юге Украины отсутствие поддержки с воздуха.

«Неконтролируемое небо - это имело влияние на южную операцию 2023 года. Мы не контролируем небо, у нас нет достаточного количества соответствующих вооружений», - сообщил президент.