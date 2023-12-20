Минздрав Газы сообщил о гибели более 19,4 тыс. палестинцев с начала войны

// Muthana El Najjar

CentralAsia (CA) - С начала боевых действий в секторе Газа в результате действий армии Израиля погибли 19 453 человека, еще 52,2 тыс. ранены, сообщил Минздрав Газы.

Минздрав Газы утверждает, что израильская армия бойцы намеренно уничтожают медицинскую инфраструктуру на севере сектора Газа. В одной из больниц израильские силы удерживают 93 медицинских работников, уточнило ведомство.

12 декабря ООН сообщала, что среди оставшихся в секторе жителей зафиксированы случаи менингита, желтухи, импетиго, ветряной оспы и других инфекций верхних дыхательных путей. Кроме того, было выявлено более 1,5 тыс. случаев кишечных заболеваний из-за нехватки продовольствия. В ООН назвали анклав непригодным для жизни местом.

С 7 октября в результате боевых действий погибло около 1,2 тыс. израильтян. Израильские власти утверждали, что цель военной операции — уничтожить боевиков ХАМАС и освободить всех израильских заложников. Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила правительство Израиля в использовании голода в качестве метода войны в секторе Газа.