Узбекистан переходит на смешанную систему выборов

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал конституционный закон о переходе к смешанной избирательной системе – мажоритарно-пропорциональной. Документ опубликован в газете «Халк сузи».

До сих пор в Узбекистане использовалась мажоритарная избирательная система, при которой избранными считались кандидаты, получившие большинство голосов в своем избирательном округе. При этом все кандидаты должны были представлять действующие в стране партии.

При пропорциональной системе голосование происходит по партийным спискам, его результаты определяются по принципу распределения мест пропорционально полученному каждой партией числу голосов.

Согласно внесенным новым законом изменениям в Избирательный кодекс Узбекистана, 75 депутатов Законодательной палаты парламента будут избираться по одномандатным округам по мажоритарной системе (голосование за кандидата), а остальные 75 — по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии по пропорциональной системе (голосование за список кандидатов).

При этом число женщин должно составлять не менее 40% от числа кандидатов в депутаты от политической партии по одномандатным округам, а также по партийному списку. «Как минимум двое из каждых пяти кандидатов в партийном списке должны быть женщинами», — пояснили в Минюсте. Раньше «женская квота» составляла 30%.

Мандаты депутатов Законодательной палаты, избранных по пропорциональной системе, распределяются между политическими партиями, набравшими 7 и более процентов голосов избирателей. Если такой результат будет получен только одной партией, тогда депутатами смогут стать кандидаты от второй по количеству набранных голосов партии.