Образовательные программы НУМН Монголии соответствуют мировым стандартам образования

CentralAsia (MNG) - 3 программы бакалавриата Национального университета медицинских наук Монголии соответствуют мировым образовательным стандартам и получили сертификаты международной аккредитации.

На заседании Агентства по аккредитации образовательных программ в области инженерии, информатики, естественных наук и математики (ASIIN eV), состоявшемся 15 декабря 2023 года, был продлен срок аккредитации учебной программы «Врач – бакалавр медицины».

Программы подготовки Национального университета медицинских наук по специальностям «Врач», «Медсестра» и «Ученый в области социального здравоохранения» были успешно аккредитованы ASIIN eV и APHEA (Агентством по аккредитации образования в области общественного здравоохранения) соответственно.

Университет сообщает, что работает над получением аккредитации ACQUIN (Институт аккредитации, сертификации и обеспечения качества) по программам подготовки бакалавров «Стоматолог» и «Фармацевт» и магистерской онлайн-программе «Медицина».

источник: middleasiannews.com

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