Мобилизация 500 тыс. человек, призыв женщин и отношения с Залужным. Итоговая пресс-конференция Зеленского, - «Страна.ua»

CentralAsia (CA) - 19 декабря состоялась итоговая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. Там он подвел итоги года.

«Страна.ua» собрала главные заявления президента Украины и проанализировала их.

Мобилизация

Главные заявления президента касались мобилизации, которую, судя по утечкам информации от народных депутатов, планируют существенно ужесточить. В частности - начать призывать женщин.

Но Зеленский заявил, что не подпишет закон, если там будет женская мобилизация. При этом он сказал, что, скорее всего, утвердит понижение возраста мобилизации с 27 до 25 лет.

Второй важный момент - президент озвучил, что военные предложили призвать дополнительных 450-500 тысяч человек. Однако Зеленский дал понять, что он этой цифры пока не утвердил по двум причинам.

Первая - отсутствие предложений по ротации и демобилизации тех, кто давно в окопах. Вторая - и, видимо, главная - мобилизация в предложенном военными формате будет стоить лишних 500 миллиардов гривен.

Зеленский отметил, что хочет понимания от Кабмина, «откуда деньги». Сейчас, по словам президента, одного военного содержат шесть гражданских.

«Это шесть человек в гражданской жизни, которые платят налоги. Просто возьмите 500 тысяч человек, умножьте на шесть и поймите, как мне, правительству найти плюс три миллиона плательщиков налогов с января к тому числу, которое у нас есть», — заявил он.

Судя по тональности президента, по вопросу мобилизации, который предельно обострился в последнее время, он решил сыграть в «доброго полицейского».

Уличные эксцессы, рейды военкомов по ресторанам и спортзалам вызывают много негатива в обществе. Его стало еще больше после первых данных о готовящемся законопроекте, который условия призыва резко ужесточает.

Видимо, президент решил отстроиться от всего этого негатива - прямо отказавшись от женской мобилизации, а также поставив под сомнение цифры по призыву, озвученные Генштабом.

В то же время чисто военная логика в предложении призвать до полумиллиона человек есть - наступают сейчас в основном пехотой. И, чем больше пехоты, тем больше шансов на продвижение.

При этом подобная пехотная война - это заведомо большие потери и большие деньги. И если Зеленский действительно не уверен, что Украина готова к таким издержкам, то встает вопрос о том, как дальше продолжать войну.

Тогда остается, по сути, два варианта - или уйти в глухую оборону имеющимися силами. Или вступать в переговоры с Россией. Но эти переговоры, как заявил сам президент на пресс-конференции, он считает неактуальными.

Отношения с Залужным

Еще один важный блок ответов Зеленского - о его предполагаемом конфликте с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Журналисты неоднократно касались этой темы, но президент ничего не подтвердил и не опроверг. Лишь поинтересовался, «зачем кому-то помогать, развивать эту тему».

При этом ничего хорошего о главкоме и других генералах он также не сказал. Более того, неоднократно за пресс-конференцию Зеленский давал понять, что к военному командованию имеются вопросы, на которые оно должно ответить.

Первый раз - во время разговоров о мобилизации (что от Генштаба нет обоснований усиления призыва и данных по ротации подразделений). Второй раз - по теме гарантий безопасности Украине от Запада.

По словам Зеленского, этот процесс движется медленно по вине Украины, которая не представила своего видения военного компонента гарантий. Президент говорит, что «мяч на нашей стороне».

То есть он дал понять, что эту часть обязательств не выполняет военное руководство.

И два раза во время пресс-конференции Зеленский заявил, что ждет от Залужного и других своих подчиненных «конкретных результатов».

Иными словами, публичная линия президента - главкома открыто не критиковать и тему конфликта с ним не педалировать. Показательно, что даже прямой вопрос одного из журналистов - планируется ли менять военное руководство после провала контрнаступления - Зеленский просто проигнорировал, заговорив на другую тему.

Хотя, если бы отношения были безоблачными, то, скорее всего, президент бы просто опроверг планы по замене Залужного или других генералов. И комментировал бы их деятельность в более позитивном ключе.

По сути, пресс-конференция подтвердила, что напряженность есть - но в силу ряда причин Банковая сейчас не намерена открыто конфликтовать с Залужным. Но уже явно виден тренд, что различный информационный негатив Офис президента старается перенаправлять на военное руководство, делая именно его (то есть Залужного) ответственным и за мобилизацию, и за ситуацию на фронте.

Депутаты и выборы

Достаточно резко ответил глава государства на вопрос журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача по поводу того, что он предпринимает по поводу разгульной жизни депутатов и готов ли он уволить часть своей команды.

«Спасибо за вопросы. Хотелось, чтобы вы хотя бы по одному из них мне помогали», — сказал Зеленский.

Он отметил, что не может уволить свою команду, потому что без команды президента Украина станет слабее.

Касательно депутатов сказал, что они не являются «моральными авторитетами», но и распустить Раду не может, так как Конституция запрещает выборы в Раду во время военного положения.

В течение довольно долгого времени на пресс-конференции Зеленский пререкался с журналисткой издания «Зеркало недели» (также как и «Украинская правда», это издание считается близким к западным структурам) по поводу темы недостаточности борьбы с коррупцией, закона о строительной деятельности, а также «правительства национального единства» («технократов из разных партий»), над созданием которого журналистка предложила подумать Зеленскому.

Зеленский ни по одному пункту не согласился. В итоге перепалка шла в течение почти 10 минут.

В ходе нее Владимир Зеленский заявил, что «хочет уменьшить правительство».

«Мы сегодня уменьшаем расходы чиновников. Я работаю над тем, чтобы правительство еще уменьшилось. Но если там совсем не будет людей, нам будет сложно руководить государством», — сказал президент.

Помощь Запада

Евросоюз выделит средства Киеву «в ближайшее время», отметил Зеленский.

«Я уверен, мы этого достигнем, но это вопрос определенного времени. Решение будет принято в ближайшее время», — заявил президент.

В случае провала выделения пакета 50 миллиардов «найдутся другие механизмы» помощи.

Говоря о военной помощи США, Зеленский заявил, что «Америка нас не предаст» и также помощь выделит.

Отдельно президент прокомментировал вопрос о перспективах американской помощи Украине в случае смены руководства в Белом доме.

«У Трампа будет точно другая политика, он другой человек, если он станет президентом США, но не нам выбирать. Мы должны здраво смотреть на то, что лидер оказывает влияние на общество. Но, если политика Трампа будет очень экономной, это сильно повлияет на ход войны в Украине. И на это может среагировать весь мир», — сказал он.

Ситуация на фронте

По словам Зеленского, до конца года Украина будет иметь понимание о своих следующих шагах на фронте.

Но при этом никто не знает, когда закончится война и закончится ли она в 2024 году, «даже командиры и западные партнеры».

В целом на вопрос об окончании войны Зеленский ответил так: «Если мы не потеряем нашу стойкость, мы закончим войну раньше. Если не потеряем наш дух — можно жить со скепсисом, но можно и страну про… со скепсисом. Я к этому не готов».

От западных СМИ поступил вопрос, не являются ли нынешние события на фронте «началом потерь» и не приведут ли они к проигрышу в войне. Президент ответил: «Нет».

Он аргументировал это тем, что в начале войны ситуация была существенно хуже, чем сейчас.

«Мы были в самой сложной ситуации, мы были почти полностью оккупированы — по крайней мере, центральные регионы, логистика нашего государства, дороги, железная дорога, доставка продуктов питания, мы были в полной блокаде. Сейчас у нас другая ситуация», - заявил Зеленский.

При этом Зеленский согласился, что сегодня «существуют вызовы».

«С количеством помощи артиллерийскими снарядами, артиллерийскими системами, ПТРК, ремонтом артиллерийских систем и так далее. Но открываются постепенно хабы. Были сложности с нашими соседями, когда мы не могли доехать до хаба, чтобы ремонтировать наше оружие. Потому что вмешивается политика. Все понимают, что непросто. Риск, про который вы говорите, всегда есть», — сказал Зеленский.

Президент также назвал причины неудачи наступления ВСУ на юге Украины.

«Неконтролируемое небо – это имело влияние на южную операцию 2023 года. Мы не контролируем небо, у нас нет достаточного количества соответствующих вооружений», – заявил Зеленский.

Вторая причина — украинские политики заранее сказали, где будут наступать.

«У нас были сложности на юге, потому что все говорили, какие у нас цели, куда мы идем... Так оно не взлетает совсем с Российской Федерацией, у которой больше оружия», — заявил Зеленский.

Внешняя политика

Вступать в НАТО «частями» — это «высокий риск» для Украины и «чепуха», заявил Зеленский на пресс-конференции.

Он дал понять, что это чревато прямым конфликтом Альянса и РФ, поскольку Киев утерянные территории российскими не признает.

«Что будет, если часть Украины будет в НАТО? Думаю, это большие риски для нас. Путин войдет, и начнется война с НАТО. И тут вопрос, будут ли страны НАТО бороться за часть украинской территории, которая получит какой-то статус в НАТО? А ведь мы не признаем оккупированные территории российскими», — сказал президент.

Также он заявил, что Украину в НАТО никто вступать не приглашал.

Отдельно Зеленский рассказал, о чем говорил с премьером Венгрии Орбаном в Аргентине - накануне того, как тот заблокировал 50-миллиардную помощь ЕС для Киева.

Судя по словам президента, Орбан сам отказывается от официальной встречи с Зеленским и не хочет лично решать назревшие противоречия.

«Политика Орбана не очень дружественна к нам, я ему об этом говорил… У меня было несколько вопросов к нему... Я спросил у Орбана: Виктор, назови хоть одну причину, почему вы не поддерживаете наше вступление в ЕС, может, мы сможем найти дипломатическое решение. Он затруднился дать ответ, почему мы не можем организовать встречу, чтобы решить все вопросы», — рассказал президент.

Израиль

Зеленскому задали вопрос, осуждает ли он гибель мирных жителей во время ударов Израиля по сектору Газа и видит ли он аналогии между тем, что делает РФ в Украине, и тем, что делает Израиль в секторе Газа.

Президент в начале сказал, что Украина признает «независимый народ Израиля» и «независимый народ Палестины». Но затем отметил, что не видит параллелей в действиях Израиля и России, так как вторжению РФ «не предшествовала террористическая атака» на ее территорию.

Также Зеленский заявил, что война на Ближнем Востоке влияет в негативную сторону для Украины.

По его мнению, войну организовала Россия, которая имеет «успех на этом треке». Теперь многие страны Запада «колеблются», кому предоставлять помощь — Израилю или Украине.

Он заявил, что готов был поехать в Израиль в начале войны в секторе Газа, но у «коллег были свои приоритеты» (то есть Тель-Авив не смог или не захотел принять Зеленского).