Власти Казахстана вернули в бюджет $120 млн по делу племянника Назарбаева

Кайрат Сатыбалды

CentralAsia (KZ) - Агентство по противодействию коррупции Казахстана вернуло в бюджет страны $120 млн по делу о незаконно выведенных активах Кайрата Сатыбалдыулы, племянника первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщила пресс-служба ведомства.

«Указанные средства направлены в республиканский бюджет в счет возмещения ущерба, причиненного государству», — уточнили в агентстве.

Антикоррупционная служба отчиталась, что с 2021 по 2023 год сотрудники ведомства вернули в бюджет Казахстана более 912 млрд тенге (более $1,9 млрд) незаконно выведенных активов. В их число входят административные здания, эксклюзивные драгоценности, квартиры, автомобили, акции и доли участия в компаниях, железнодорожные пути и др.

В марте 2022 года Кайрата Сатыбалдыулы задержали по подозрению в хищениях средств оператора связи «Казахтелеком» и злоупотреблении полномочиями. Orda.kz сообщила, что племянник Назарбаева был учредителем офшорной фирмы Skyline Investment Company S.A., владеющей более 24% акций «Казахтелекома».

В сентябре того же года Сатыбалдыулы признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств двух компаний. Ему назначили шесть лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности. Он признал вину и возместил ущерб компаниям ЦТС и «Казахтелеком», что стало смягчающим обстоятельством.

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