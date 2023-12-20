В Москве толпа мигрантов устроила стычку с полицией: Больше 50 арестовали, 22 выдворили из РФ

CentralAsia (CA) - Люблинский районный суд Москвы вынес приговор 73 мигрантам, которые участвовали в стычке с полицейскими возле столичного рынка «Садовод» 15 декабря, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«51 человек признаны виновными в совершении неповиновения законному требованию сотрудника полиции находящегося при исполнении служебных обязанностей по обеспечению общественного порядка и обеспечению общественной безопасности и к ним применен административный арест (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ)», - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что еще 22 человека признаны виновными в совершении преступления по ч. 3 ст. 18.8, ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации), и они отправлены в центр временного содержания иностранных граждан с последующим выдворением из страны.

Инцидент произошел 15 декабря на улице Верхние Поля. Владелец автомобиля при проверке документов попытался скрыться от полицейского и протащил его несколько метров на машине. Позже нарушитель вышел из машины и нанес несколько ударов правоохранителю.

При задержании правонарушителя подошла группа граждан — более восьмидесяти человек. Мужчины пытались оттеснить полицейских от задержанного, порезали колесо служебного авто. Полицейские сделали несколько предупредительных выстрелов вверх

Водитель, который оказывал сопротивление полиции, задержан. Он оказался уроженцем Таджикистана. До 16 февраля 2024 года он будет находиться под арестом. 21-летний мужчина своей вины не признал.