Зеленский рассказал, где его дети

CentralAsia (CA) - Президент Владимир Зеленский заявил, что его дети, 10-летний сын Кирилл и 19-летняя дочь Александра, находятся в Украине. Об этом президент сообщил, отвечая на вопрос об итогах года для его семьи, передает «Страна.ua».

По словам Зеленского, сын ходит в школу, а дочка учится в университете.

«Я рад, что они здесь», – добавил он.

На второй день полномасштабной войны Зеленский заверил, что его семья Украину не покинула, но надежно спрятана, поскольку является целью номер два для россиян (первой стал он сам).

«Мои дети в Украине, сын 10 лет, и он в Украине. Его могли отвезти за границу, но ни я, ни моя жена об этом даже не думали. Пока другие дети умирают, должны ли наши дети ездить за границу и загорать на пляже? Это было бы несправедливо», – говорил президент уже в этом году.

Между тем жена президента Украины Елена Зеленская в начале декабря призналась, что не хочет, чтобы ее муж избирался на новый срок.

«Я не хочу, чтобы он становился президентом на следующий срок или на два следующих срока, это невозможно», - сказала она журналистам.