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Путин и Назарбаев провели частную встречу в Москве
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Президент России Владимир Путин провел частную встречу с бывшим лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в прошедшие выходные в Москве, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РБК.

«[Назарбаев] действительно был в Москве, и была его частная встреча с президентом. Это мы можем подтвердить, да», — сказал Песков.

О том, что первый лидер Казахстана прилетел в Москву для встречи с российским коллегой, сообщил 18 декабря телеграм-канал «Взгляд на Восток» со ссылкой на блогера Антона Бударова. По его словам, Назарбаев «хочет заручиться поддержкой Москвы, чтобы вернуть себе былые позиции».

В последний раз Назарбаев встречался с Путиным в Москве в июне 2022 года. Тогда сообщалось, что во время дружеской встречи они обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления отношений между двумя странами.

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