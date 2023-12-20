В США участники пропалестинской акции ворвались в Капитолий, задержаны 60 человек

CentralAsia (CA) - В Капитолии 19 декабря прошла акция с требованием прекращения огня в секторе Газа. Сотрудники полиции задержали около 60 активистов, сообщает Fox News. Митинг прошел внутри центральной ротонды Капитолия и не был согласован.

Несколько участников акции вышли с плакатами «Хватит вооружать Израиль!» и скандировали «Ни цента, ни времени, ни денег для израильских преступлений!».

Акции в поддержку Палестины регулярно проходят в странах Запада на фоне войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС, которая длится с 7 октября. В том же месяце также прошла акция в Капитолии, на которую, по данным организаторов, пришло около 10 тыс. человек. Порядка 500 из них проникли в здание Капитолия и были задержаны.

22 ноября Израиль и «Хамас» согласовали временное прекращение огня. Его несколько раз продлевали, но с 1 декабря израильская армия возобновила военные действия. По данным Axios, Израиль снова предложил «Хамасу» перемирие в обмен на освобождение заложников.