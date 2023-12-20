Власти Турции оценили ущерб от февральских землетрясений в $110 млрд

CentralAsia (CA) - Ущерб Турции от землетрясений, произошедших в феврале, составил $110 млрд, заявил сообщил министр экологии и градостроительства Мехмет Озхасеки. По его словам, 66% территории страны и 71% ее граждан остаются в зоне сейсмического риска, передает Gazete Pencere.

Озхасеки поднял эту тему при обсуждении бюджета министерства на 2024 год в парламенте. Он рассказал, что ведомство подготовило дорожную карту в рамках подготовки Стамбула к возможному землетрясению. «Она предусматривает реновацию в течение пяти лет 1,5 млн строений»,— уточнил министр.

Он добавил, что уже подобраны территории, где на начальной стадии намерены построить около 300 тыс. домов. В какой срок должны закончить эти работы, министр не сказал.

Землетрясения магнитудой 7,6 и 7,7 зафиксировали на юго-востоке Турции 6 февраля. Подземные толчки также ощутили в Сирии. По официальным данным, погибли более 17 тыс. человек. 20 февраля на границе двух стран вновь произошли землетрясения. В ООН говорили, что общий ущерб мог превысить $100 млрд. Союз туроператоров Турции предлагал ввести сертификаты на сейсмостойкость отелей.