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NASA сняло «рождественскую елку» в космосе

CentralAsia (CA) -  Работникам обсерватории «Чандра» удалось снять необычное скопление звезд в космосе. Американские исследователи запечатлели эффектное свечение небесных тел, которые отдаленно напоминают большую рождественскую ель.

Агентство опубликовало снимок в соцсетях, на котором им удалось запечатлеть молодые звезды. Как пишется в публикации, им от одного до пяти миллионов лет.

«На этом изображении сходство с елкой было усилено за счет поворота изображения и цвета. Оптические данные создают форму ветвей и иголок дерева. Рентгеновские лучи, обнаруженные «Чандрой», предстали в виде синего и белого света, поэтому напоминают светящиеся гирлянды на дереве», – поясняет NASA.

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