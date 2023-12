NASA сняло «рождественскую елку» в космосе

CentralAsia (CA) - Работникам обсерватории «Чандра» удалось снять необычное скопление звезд в космосе. Американские исследователи запечатлели эффектное свечение небесных тел, которые отдаленно напоминают большую рождественскую ель.

Агентство опубликовало снимок в соцсетях, на котором им удалось запечатлеть молодые звезды. Как пишется в публикации, им от одного до пяти миллионов лет.

