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PGL Copenhagen Major приглашает монгольские киберкоманды

CentralAsia (MNG) -  Объявлены команды, получившие прямые приглашения от закрытых квалификаций RMR на соревнования PGL Copenhagen Major по Counter-Strike 2 .

Монгольские команды The MongolZ, ATOX Esports и Team Eruption приглашены на закрытый раунд региона «Восточная Азия», к которому относится Монголия. Командам были направлены прямые приглашения участвовать в закрытом отборе каждого региона на основе собственного рейтинга Valve.

Всего в закрытом этапе региона Восточной Азии примут участие 8 команд, а оставшиеся 5 команд пройдут квалификацию на открытом этапе.

Однако после закрытого этапа две команды отправятся в Шанхай, Китай, чтобы пройти квалификацию на чемпионат Азии RMR.

источник: middleasiannews.com

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