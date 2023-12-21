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В декабре 2023 года в Монголии было перевезено около 77 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов из РФ

CentralAsia (MNG) -  С 1 по 20 декабря в Монголии железнодорожным транспортом было перевезено 76 958 тонн нефти и нефтепродуктов из России. Об этом в среду сообщили местные СМИ, ссылаясь на данные компании «Улан-Баторская железная дорога».

Данный показатель вырос на 35,5 проц. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, отмечается в официальном сообщении.

На сегодняшний день Монголия не имеет нефтеперерабатывающих заводов и в наибольшей степени зависит от поставок бензина и дизельного топлива из России.

Согласно данным Министерства горнорудной и тяжелой промышленности Монголии, в третьем квартале 2023 года Монголия импортировала 2,16 млн. тонн нефтепродуктов, в том числе 616,4 тыс. тонн бензина марки АИ-92.

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