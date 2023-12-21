Госкомиссия по чрезвычайным ситуациям Монголии сообщает о тяжелой ситуации с зимовкой

CentralAsia (MNG) - Монголия переживает чрезвычайно суровую зиму. 81% территории Монголии покрыт снегом, а зима и весна 2023-2024 годов прогнозируются непростыми из-за усиления холодов, обильных снегопадов и метелей. Столь серьезного зуда Монголия не переживала за последние 20 лет, отмечает вице-премьер, глава Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям (ГЧК) Амарсайхан Сайнбуян.

Текущая ситуация и результаты принимаемых мер по перезимовке крупного рогатого скота обсуждены на заседании Постоянной комиссии по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великого Государственного Хурала 19 декабря 2023 года.

По указанию Великого Государственного Хурала и Правительства Монголии заместитель премьер-министра, глав Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям Амарсайхан посетил 11 сомонов аймаков Архангай и Завхан для наблюдения за зимними условиями и проводимыми мерами.

На заседании глава ГЧК проинформировал, что, по данным Монгольского национального агентства по метеорологии и мониторингу окружающей среды, 70 процентов общей территории подвержены высокому риску дзуд, включая аймакаов Увс, Сухбаатар, Хэнтий, Дорноговь, и 26 процентов – умеренному риску. Вице-премьер-министр Амарсайхан подчеркнул, что проблема дзуда – это не только проблема чабанов, но и забота аграрного сектора, основной отрасли экономики и продовольственного обеспечения.

Глава ГЧК Амарсайхан предложил внести изменения в действующий Закон об экономии, согласно которым запрещается распоряжаться местными бюджетами для решения местных проблем. Он отметил, что Закон о жесткой экономии, принятый для смягчения последствий пандемии, дал эффект, но в нынешних условиях он усугубляет риски.

ГЧК принимает соответствующие меры для управления поставками необходимого топлива в сельские и отдаленные районы. К настоящему моменту поставлено 60 тонн топлива, запрошенного Чрезвычайной комиссией в аймаках Төв, Архангай и Завхан.

Глава ГЧК указал на необходимость снижения или освобождения от налога на корма для животных, муку и топливо, ввозимые через пограничный порт Арцсуурь в аймаке Завхан и через порты западных аймаков Монголии, поскольку дефицит этих товаров и другие из-за транспорта из города Улан-Батора и высоких транспортных расходов создают множество проблем.

Поэтому Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям попросила поручить Главному таможенному управлению Монголии решить пограничные и таможенные вопросы, а соответствующим министерствам - принять необходимые меры для немедленного изменения ситуации.

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