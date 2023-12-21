В Монголии будет создан Целевой фонд охраны природы

CentralAsia (MNG) - Офис президента Монголии, Министерство окружающей среды и туризма Монголии и Банк Монголии организуют серию встреч по созданию финансовой системы для борьбы с изменением климата.

Ранее была организована дискуссия на тему «Создание системы климатического финансирования», а 19 декабря 2023 года в Банке Монголии прошла еще одна дискуссия на тему «Практическая реализация политических мер, принимаемых против изменения климата».

Батхуу Ням-Осор, советник президента Монголии по политике в области окружающей среды и зеленого развития, подчеркнул необходимость создания системы финансирования мер по смягчению последствий изменения климата и механизма, обеспечивающего его правовую и межсекторальную координацию. Он заявил, что разрабатывается законопроект о борьбе с изменением климата, призванный создать комплексную рациональную основу для смягчения последствий изменения климата и адаптации к его последствиям.

«Государственный и частный секторы должны сотрудничать и вносить свой вклад в смягчение последствий изменения климата, борьбу с деградацией окружающей среды и создание системы климатического финансирования. Хотя полностью решить эти вопросы невозможно, мы проводим ряд встреч и дискуссий, чтобы обеспечить участие многих партий. Это также помогло бы решить политические и правовые вопросы», — сказал Батхуу Ням-Осор.

«Климатическое финансирование обсуждается для обеспечения участия министерств и заинтересованных сторон. Монголия должна выполнить свои обязательства по Парижскому соглашению об изменении климата и уменьшить его негативные последствия. Климатическое финансирование является разновидностью экологического, или зеленого, финансирования», — сказал Мөнхбаяр Цэдэвсурэн, координатор и менеджер проекта PFP в представительстве De Neche Conservancy в Монголии.

Мөнхбаяр Цэдэвсурэн отметил, что климатическое финансирование — это финансирование, полученное из государственных, частных и альтернативных источников, а прибыль, полученная от природы, превышает пожертвованные и инвестированные в нее деньги. Он уточнил, что для реализации этой цели в Монголии будет создан Целевой фонд охраны природы (CTF).

В ходе встречи исполнительный директор OLOLT Climate Change, Центра развития углеродного рынка г-жа Ананд Цог представила принцип и механизм единого углеродного кредита для климатического финансирования, реализуемого на международном уровне. Углеродные кредиты, также известные как компенсации выбросов углерода, представляют собой разрешения, которые позволяют владельцу выбрасывать определенное количество углекислого газа или других парниковых газов. Ананд подчеркнула, что, поскольку с 2011 года выбросы парниковых газов в Монголии превысили их поглощение, необходимо принять меры для устранения этого разрыва.

На встрече участники обсудили проблемы, стоящие перед проектами энергетического перехода и возобновляемой энергетики, а также необходимость политической поддержки. Кроме того, ученые и эксперты отрасли обменялись мнениями о необходимости изменения правовой и стимулирующей систем для развития климатически устойчивого сельского хозяйства и животноводства.

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