Видео — Как глава МИД Узбекистана встречал в аэропорту кыргызского коллегу

Жээнбек Кулубаев и Бахтиёр Саидов

CentralAsia (UZ) - Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов 20 декабря встретил в международном аэропорту Ташкента министра министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева. Об этом сообщила пресс-служба МИД Руз.

МИД КР сообщал, что глава МИД Кыргызстана проведет официальные переговоры с министром иностранных дел Узбекистана и примет участие в межмидовских консультациях с целью продвижения реализации кыргызско-узбекских договоренностей на высшем и высоком уровнях.

Также министр Кулубаев примет участие в культурно-гуманитарных мероприятиях, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан, и 95-летию писателя и мыслителя современности Чынгыза Айтматова.

В рамках визита также состоится подписание ряда двусторонних документов.