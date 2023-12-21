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Видео — Как глава МИД Узбекистана встречал в аэропорту кыргызского коллегу
Жээнбек Кулубаев и Бахтиёр Саидов
Жээнбек Кулубаев и Бахтиёр Саидов

CentralAsia (UZ) -  Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов 20 декабря встретил в международном аэропорту Ташкента министра министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева. Об этом сообщила пресс-служба МИД Руз.

МИД КР сообщал, что глава МИД Кыргызстана проведет официальные переговоры с министром иностранных дел Узбекистана и примет участие в межмидовских консультациях с целью продвижения реализации кыргызско-узбекских договоренностей на высшем и высоком уровнях.

Также министр Кулубаев примет участие в культурно-гуманитарных мероприятиях, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан, и 95-летию писателя и мыслителя современности Чынгыза Айтматова.

В рамках визита также состоится подписание ряда двусторонних документов.

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