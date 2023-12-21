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Лидер ХАМАС отказался от нового перемирия с Израилем,- WSJ

CentralAsia (CA) -  Палестинская группировка ХАМАС отклонила предложение Израиля о прекращении огня сроком на одну неделю в обмен на освобождение заложников, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники из числа представителей Египта.

Как говорится в публикации, лидер ХАМАС Исмаил Хания во время посещения Египта и встречи с представителями разведки «якобы сказал, что он был там, чтобы добиться полного прекращения огня и увеличения гуманитарной помощи» в качестве условия для начала любых переговоров.

Он также потребовал освободить всех палестинских заключенных в обмен на 100 заложников.

Один из палестинских чиновников заявил, «позиция ХАМАС остается неизменной: у них нет желания создавать гуманитарные паузы, ХАМАС хочет полного прекращения израильской войны в Газе».

Накануне газета The Jerusalem Post со ссылкой на информированные источники писала, что Израиль сообщил Катару, о готовности по крайней мере к недельному прекращению боевых действий. Взамен Израиль требует освобождения 40 заложников, которых ХАМАС по-прежнему удерживает в анклаве.

Ранее израильские СМИ сообщали, что в военном кабинете министров Израиля обсуждается вопрос о новой сделке ХАМАС по освобождению заложников.

По данным The Jerusalem Post, этот же вопрос обсуждался на переговорах в Норвегии главы израильской разведывательной службы «Моссад» Дэвида Барни и премьер-министра Катара шейха Мохаммед бин Абдулрахмана Аль-Тани.

В то же время ХАМАС распространила заявление, в котором говорится, что группировка не согласится на новую сделку по освобождению заложников, «пока агрессия против нашего народа не прекратится раз и навсегда».

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