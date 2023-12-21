Холода в Монголии ослабнут лишь к концу этой недели

CentralAsia (MNG) - В Монголии с субботы, 23 декабря, в большинстве районов ослабнут холода.

Большую часть к концу этой недели в Монголии ожидается холодная и преимущественно без осадков погода. В большинстве районов Монголии среднесуточные температуры воздуха окажутся на 5 и более градусов ниже среднеклиматических значений конца предедующей и начала этой недели.

-37-42 градуса ночью, -24-29 градусов днем ​​в долинах Дархадской котловины, устья реки Завхан, долинах рек Идэр, Тэс, Ерөө, котловине озера Увс, Хангай, горной местности Хубсугул, вблизи в долинах рек Хурэнбэлчир, Эг, Уур, Орхон, Сэлэнгэ, Хараа, Туул и Тэрэлж -32-37 градусов ночью и -20-25 градусов днем.

В эти дни по всему региону усилился холод, а самая холодная температура в сомоне Зуунговь аймака Увс два дня подряд держился минус 49,5 - 50 градусов, сообщает Национальное агентство по метеорологии и мониторингу окружающей среды Монголии.

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