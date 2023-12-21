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В Алматы зажгли главную новогоднюю елку. Фото

CentralAsia (KZ) -  В Алматы на площади Абая зажгли главную новогоднюю елку, сообщает КТК.

Ее высота составляет 20 метров. Она абсолютно новая. Гирлянды тоже обновили.

Эта не единственная елка, которая украсит мегаполис. По городу планируется установить более 60 искусственных елей.

«Было на весь город выделено 511 миллионов. Многие задают вопросы: а что прошлогодние мафы, инсталяции? Мы тоже в эту же сумму заложили реставрацию тех мафов. Никто не знает, когда случится вандализм. Мы ставим дежурных, дежурных электриков. Но иногда бывает, что ломается, ломают. Мы старались максимально антивандальные. Максимально ставим там, где камерами охвачено», – рассказал телеканалу руководитель управления культуры Алматы Гани Майлыбаев.

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