Проект «Устойчивое существование – 3» реализован в 2023 году в стране

CentralAsia (MNG) - Третий этап проекта «Устойчивое существование – 3» завершится в 2023 году.

С 2017 года в рамках проекта «Устойчивое существование-3» льготы в размере 48,5 млрд тугриков получили сомоны, чья деятельность Фондов местного развития (ФМР) получила хорошую оценку. Также 1,8 трлн тугриков, выделенные ФМР с 2013 по 2023 год, были потрачены на инвестиции, исходя из потребностей резидентов.

Проект «Устойчивое существование – 3» реализует многогранную деятельность, направленную на поддержку ФМР, улучшение правовой среды, повышение квалификации государственных служащих и повышение участия граждан. Ежегодная оценка эффективности деятельности ФМР проводится, а средний балл в 330 сомонов в 2016 году увеличился с 32 процентов до 71 процента в 2023 году.

В Монголии с 2002 года реализуется проект «Устойчивое обеспечение средств к существованию», реализуемый в три этапа, а также политика децентрализации, обеспечения баланса территориального развития Монголии и совершенствования совместного бюджетирования с 1990 года. В рамках проекта «Устойчивое обеспечение средств к существованию – 3» участие граждан увеличилось в 4 раза.

С тех пор, как в 2013 году Законом о бюджете на втором этапе проекта в 2013 году был введен Фонд местного развития (ФМР), уже более 10 лет жители с января по июнь предлагают, как улучшить свою среду обитания с помощью ФМР.

В рамках проекта «Устойчивое существование-3» было обучено более 50 000 государственных служащих, а доступная информация предоставлена 1,6 миллионам жителей аймаков и 3,6 миллионам человек по всей стране для повышения участия граждан. За последние два года с помощью приложения для мобильных телефонов Информационной системы управления ФМР было собрано около 600 000 электронных голосов.

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