В Санкт-Петербурге на церемонии приема в российское гражданство 11 мигрантам вручили повестки

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CentralAsia (CA) - В Санкт-Петербурге на церемонии приема в гражданство РФ, проходившей в здании УМВД РФ по Калининскому району, раздали повестки о постановке на воинский учет.

На церемонии, сообщила полиция, «выходцы из стран ближнего зарубежья», получающие гражданство, принесли присягу России, поклявшись, в числе прочего, «защищать свободу и независимость Российской Федерации».

«На этой ноте присутствующие на церемонии представители военкоматов при участии руководства военного следственного отдела СК РФ по Петербургскому гарнизону вручили присягнувшим повестки о постановке на воинский учет», говорится в сообщении. Всего повестки получили 11 новых граждан России.

Военные аналитики из ISW отметили, что повестки власти России вручили для криптомобилизации и успокоения российского ультранационалистического сообщества.

По оценке ISW, российское правительство пытается согласовать эксплуатацию труда мигрантов для уменьшения дефицита рабочей силы в России и предоставления приоритета криптомобилизации для отправки мигрантов на фронт.