В Санкт-Петербурге на церемонии приема в российское гражданство 11 мигрантам вручили повестки

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- 10:25, 21 декабря 2023
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- Обновлено: 10:27, 21 декабря 2023 Кыргызча
CentralAsia (CA) - В Санкт-Петербурге на церемонии приема в гражданство РФ, проходившей в здании УМВД РФ по Калининскому району, раздали повестки о постановке на воинский учет.
На церемонии, сообщила полиция, «выходцы из стран ближнего зарубежья», получающие гражданство, принесли присягу России, поклявшись, в числе прочего, «защищать свободу и независимость Российской Федерации».
«На этой ноте присутствующие на церемонии представители военкоматов при участии руководства военного следственного отдела СК РФ по Петербургскому гарнизону вручили присягнувшим повестки о постановке на воинский учет», говорится в сообщении. Всего повестки получили 11 новых граждан России.
Военные аналитики из ISW отметили, что повестки власти России вручили для криптомобилизации и успокоения российского ультранационалистического сообщества.
По оценке ISW, российское правительство пытается согласовать эксплуатацию труда мигрантов для уменьшения дефицита рабочей силы в России и предоставления приоритета криптомобилизации для отправки мигрантов на фронт.