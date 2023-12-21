Монголия запрещает экспорта кормов для скота

Корм для лошадей. Сделано в Монголии

CentralAsia (MNG) - Приостановка экспорта кормов для скота, первоначально установленная до 1 марта 2024 года, будет продлена до конца 2024 года.

В ходе сегодняшнего заседания правительства вице-премьер, председатель Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям Амарсайхан Сайнбуян проинформировал об условиях зимовки, отметив меры, принятые комиссией, и свой недавний визит в аймаках Архангай и Завхан.

По данным Национального агентства метеорологии и мониторинга окружающей среды, 81% всей территории Монголии в настоящее время покрыто снегом.

С 1 ноября по 8 декабря 2023 года на всей территории Монголии произошло четыре опасных и катастрофических погодных явления. После периода сильного снегопада во всем регионе наблюдались колебания температуры: от тепла к холоду. Этот температурный сдвиг привел к таянию поверхности снега, что привело к образованию ледяного покрова, который теперь покрывает пастбища.

Учитывая изложенные обстоятельства, приостановление экспорта кормов для скота, первоначально установленное до 1 марта 2024 года, продлено до конца 2024 года. В ответ на ухудшение условий и рост пасторального движения Министерству продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Болорчулууну Хаянгаа, Министерству окружающей среды и туризма Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий, губернаторам аймаков и сомонов было поручено реализовать меры по снижению риска, включая прекращение практика изгнания пастухов на передвижение и создание нормативной базы для скотоводческого движения, основанного на ресурсах.

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