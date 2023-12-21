В Иране женщину казнили за убийство мужа

Самира Сабзиан

CentralAsia (CA) - В Иране 20 декабря казнили через повешение 29-летнюю Самиру Сабзиан, сообщила иранская правозащитная организация Iran Human Rights (IHR). К смертной казни она была приговорена за убийство своего мужа, который, по словам родственников женщины, систематически подвергал ее насилию.

По информации IHR, Самира Сабзиан вышла замуж в 15 лет. В 19 лет ее арестовали по обвинению в убийстве мужа и сразу же приговорили к смертной казни, однако исполнение приговора было отложено. В тюрьме Сабзиан провела десять лет.

На момент ареста у Самиры Сабзиан было двое детей, один из которых — младенец. Увидеться с детьми за десять лет тюремного заключения женщине разрешили лишь однажды — в начале декабря, незадолго до смертной казни, отмечает IHR.

Из доклада Iran Human Rights следует, что в 2022 году в Иране было казнено не менее 582 человек, на 75% больше, чем в 2021-м. По данным организации на конец сентября 2023 года, казни подверглось не менее 499 жителей Ирана, в том числе 13 женщин. IHR отмечает, что Самира Сабзиан стала 18-й женщиной, казненной по решению иранских властей в 2023 году.