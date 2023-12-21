Казахстан введет электронную очередь на семи КПП на границе с Россией

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CentralAsia (KZ) - Власти Казахстана планируют внедрить электронную очередь еще на семи КПП на границе с Россией. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов республики.

С 15 января 2024 года систему планируют внедрить на пунктах пропуска «Карашатау» в Актюбинской области и «Жезкент» в Абайской, с 31 января — на КПП «Убе» в Восточно-Казахстанской и «Аксай» в Западно-Казахстанской, с 15 февраля — на погранпереходах «Убаган» в Костанайской и «Найза» в Павлодарской, а с 30 апреля — на КПП «Курмангазы» в Атырауской.

«Внедрение электронной очереди положительно оценивается перевозчиками — с начала введения электронную очередь на пункт пропуска «Бидаик» забронировали более 1 тыс. грузовых автомашин. Учитывая положительные результаты, планируется применение электронной очереди дополнительно на семи автомобильных пунктах пропуска на границе с Российской Федерацией», — говорится в сообщении.

В комитете добавили, что водители, выезжающие из Казахстана через эти погранпереходы, должны будут забронировать место в очереди с помощью приложения CarGoRuqsat.

Электронная очередь на казахстанско-российской границе была впервые введена в ноябре 2023 года на автомобильном КПП «Бидаик» в Северо-Казахстанской области. Она базируется на цифровой платформе Qoldau.kz. С 1 января 2024 года за пересечение границы будет взиматься плата в размере 3450 тенге ($7,5).

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