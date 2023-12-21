Казахстан начал строительство новой железной дороги в Китай

CentralAsia (KZ) - Казахстан приступил к строительству новой железной дороги в Китай, которая позволит нарастить грузооборот между странами на 20 млн тонн. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

«В области Абай началось строительство новой железнодорожной линии Бахты — Аягоз протяженностью 272 км. Официальный старт работам в режиме телемоста дал премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов. Проект реализуется в рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева по повышению транспортно-транзитного потенциала Казахстана. В ходе строительства новой линии планируется открытие третьего пограничного перехода с Китаем Бахты — Чугучак», — говорится в сообщении.

Власти рассчитывают, что новая линия позволит увеличить грузооборот между Казахстаном и Китаем с нынешних 28 млн до порядка 48 млн тонн, разгрузить южные пункты пропуска и привлечь дополнительные объемы транзита.

Планируется, что двухпутная железная дорога будет введена в эксплуатацию в 2027 году.

Проект реализуют с участием инвестора (какого именно, не уточняется) на принципах государственно-частного партнерства. В процессе строительства возведут 11 станций, 47 мостов, 23 железнодорожных и 8 автодорожных путепроводов, 5 пешеходных мостов, 16 смотровых сооружений. Для этого у отечественных производителей планируется приобрести свыше 500 тыс. шпал и 36 тонн рельсов.

Официальный старт работам в режиме телемоста дал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. Он отметил, в 2022 году по железным дорогам Казахстана перевезли максимальный за 30 лет независимости объем грузов, который составил 245 млрд тонн/км. При этом высокие темпы сохраняются и в текущем году, несмотря на геополитическую обстановку и инфраструктурные ограничения. «За последние пять лет объем транзитных контейнерных перевозок вырос в 3,2 раза. Расширяются существующие и открываются новые транзитные коридоры. Особую актуальность приобрели Транскаспийский международный транспортный маршрут, Север — Юг и Южный коридоры», — указал глава кабинета министров.

Из-за того, что пропускные и инфраструктурные мощности достигли своего пика, казахстанское правительство решило реализовать несколько проектов в железнодорожной отрасли. Так, в ноябре прошлого года началось строительство вторых путей на участке Достык — Мойынты, в этом году был дан старт работам по новой железной дороге в обход Алматы и железнодорожной линии Дарбаза — Мактаарал.

Всего в течение трех лет в республике планируется построить свыше 1,3 тыс. км железных дорог.

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