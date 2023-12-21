В ресторане Астаны бывший министр до смерти избил жену: В МВД ответили, когда завершат расследование

Салтанат Нукенова и Куандык Бишимбаев

CentralAsia (KZ) - Вице-министр МВД Казахстана Марат Кожаев заявил, что следствие по делу об убийстве Салтанат Нукеновой «скоро должно закончиться», передает «Власть.kz».

«После завершения расследования, заключения экспертизы, окончания дела необходимо ознакомить обе стороны с документами. Это тоже займет время. Затем дело направят в суд», - сказал замминистра.

В полиции назначили 12 экспертиз тела Нукеновой.

«Если говорить о деле в отношении Куандыка Бишимбаева, действительно, в рамках уголовного дела поступили материалы о проведении экспертизы тела Салтанат Нукеновой. Мы не можем рассказывать об обстоятельствах ее смерти. В рамках уголовного дела назначены 12 различных экспертиз. По 10 из них выданы заключения и направлены в уполномоченные органы, одна экспертиза завершится на этой неделе», - сказал Талгат Уали.

В начале ноября стало известно об убийстве Салтанат Нукеновой в ресторане BAU в Астане. По делу об убийстве арестован ее муж – бывший министр нацэкономики РК Куандык Бишимбаев, а также его брат, возглавлявший заведение, где была убита Нукенова.

По информации полиции, в ЦОУ ДП Астаны поступило сообщение о ссоре между посетителями, в результате которой от телесных повреждений скончалась женщина.

Салтанат Нукенова — вторая жена Бишимбаева. Ей был 31 год. Эксперты не нашли на теле погибшей Нукеновой следов ножевых ранений. Обнаружены только гематомы мягких тканей тела, а также в области головы. Предположительно, сильный удар тупым предметом по голове и оказался смертельным.

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