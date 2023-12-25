Сжигание чучел политиков. Поцелуи в темноте. Необычные традиции празднования Нового года в разных странах

CentralAsia (CA) - У каждого народа свои уникальные традиции и обычаи празднования Нового года. Портал Central Аsia подготовил самые интересные его празднования в разных уголках мира.

Бразилия

Праздник Нового года в этой жаркой стране тесно связан с культом богини моря, носящей имя Йеманже. В новогоднюю ночь жители Рио-де-Жанейро выходят на берег океана и приносят морской богине дары. Все эти подарки кладутся в маленькие самодельные лодочки и пускаются по воде. Дары преподносятся как искренняя благодарность за год, который уже прошёл, и как просьба о том, чтобы удача сопутствовала в наступающем году.

Япония

К Новому году в Японии принято украшать дома бамбуковыми граблями. Считается, что если в доме нет граблей, то нечем будет загребать счастье. В первые секунды нового года японцы громко смеются, чтобы год был веселым и радостным.

Италия

Итальянцы считают, что, вступая в новый год, нужно непременно избавиться от всего старого и ненужного. В канун Нового года темпераментные итальянцы выбрасывают старые вещи прямо из окон своих домов. В былые времена на улицы летела даже сломанная мебель. Сейчас же можно попасть под «обстрел» старыми бумагами и мелким мусором.

Болгария

Во время празднования Нового года в Болгарии во всех домах на три минуты выключают свет. В это время можно поцеловаться с тем, с кем не решался сделать это при свете. А 1 января болгарские дети идут поздравлять взрослых с кизиловыми палочками в руках. Дети стучат палочками друг о друга, после чего получают подарки.

Греция

На Новый год особенно дорогим людям греки дарят камни – настоящие булыжники максимально большого размера, какого только можно унести. Так желают родным и друзьям материального благополучия. Тяжелый камень по греческой традиции означает набитый деньгами кошелек. Этот булыжник обычно кладут у входа в дом.

Куба

В 12 часов, в канун Нового года, кубинцы заранее набирают воду во всю имеющуюся в доме посуду и выливают ее в окно. Таким образом они желают новому году чистого, как вода, пути. А пока часы бьют 12 раз, нужно успеть съесть 12 виноградинок, и тогда процветание и удача будут сопровождать весь следующий год.

Кстати вместо елки на Кубе наряжают местное хвойное растение – араукарию. А дети в канун праздника пишут письма с самыми сокровенными желаниями не Санта-Клаусу, а добрым волшебникам – Гаспару, Бальтасару и Мельчору.

Аргентина

В последний день уходящего года аргентинские улицы покрываются тоннами макулатуры: в южноамериканской стране принято выкидывать в окно старые календари и ненужные бумаги. На этом интересные обычаи не кончаются: если вы увидите аргентинца с чемоданом, бродящего вокруг собственного дома, знайте: в грядущем году он мечтает много путешествовать.

Тайланд

Тайцы отмечают Новый год трижды: европейский новый год, китайский и свой собственный праздник смены года — Сонгкран.

Сонгкран празднуется в апреле несколько дней подряд. В это время тайцы выходят на улицы, чтобы пожелать друг другу счастья и облить водой с головы до ног. Считается, что чем быстрее и сильнее ты промокнешь, тем больше счастья придет в новом году.

Микронезия

Обитатели одного из микронезийских островов каждый год меняют имя, дабы ввести в заблуждение нечистую силу. Утром 1 января они, заслоняя рот ладонью, обмениваются друг с другом новой информацией, не забывая при этом бить в бубен, чтобы у злого духа не было никаких шансов что-то услышать.

Панама

На улицах сжигают чучела политиков, спортсменов и других известных людей. Зла панамцы никому не желают. Чучела называются muñeco, они символизируют неприятности уходящего года. Нет чучела — нет и проблем в наступающем году.

Бельгия

Одной из необычных традиций празднования Нового года в Бельгии является поздравление коров. Фермеры рано утром 1 января идут к своим коровам и поздравляют их с Новым годом, желая животным счастливого нового года.