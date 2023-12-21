22 декабря самая длинная ночь в году. День зимнего солнцестояния 2023: обычаи, традиции, приметы, запреты

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Зимнее солнцестояние — это астрономическое явление, обусловленное максимальным наклоном оси Земли на 23,44 градуса относительно ее орбиты. Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Южного полюса мира.

В народе это явление описывается как самый короткий день и самая длинная ночь в году. В полдень солнце находится на самом низком уровне над горизонтом. Этот день, в 2023 году приходится на 22 декабря.

Так, в Кыргызстане:

восход Солнца в 08:29,

астрономический полдень: 13:00,

заход Солнца: 17:31.

Итого: длина дня: 09:02, длина ночи: 14:58.

Символически, что День зимнего солнцестояния олицетворяет переход от темного времени к светлому, от завершения к началу.

Обычаи и традиции в День зимнего солнцестояния

1. Световые обряды важны в этот день. Многие культуры по всему миру зажигают костры, свечи и факелы, символизируя возвращение света в темное время года. Это также может быть аллюзией к борьбе света с тьмой и победе первого.

2. Многие люди выбирают особые блюда и напитки в честь Дня зимнего солнцестояния. Традиционные праздничные угощения наполняют дома ароматами и создают уют в холодные зимние вечера.

3. Это также время для рефлексии и переосмысления. Люди проводят медитации, ритуалы чистки и постановки новых целей на предстоящий период. Зимнее солнцестояние становится моментом внутреннего перерождения.

Народные приметы 22 декабря

Народные приметы связанные с погодой в день Зимнего Солнцестояния могут варьироваться в различных культурах и регионах. Вот несколько интересных народных примет, связанных с этим особым днем:

Ясное небо – светлое лето. Если небо ясное и безоблачное, то считается, что лето впереди будет солнечным и теплым.

Мороз на зимнее солнцестояние – заморозки летом. Если на улице очень холодно, то могут быть заморозки в летний период.

Снег в этот день – плодородие весной. Если выпадет снег, то это считается предвестием богатого урожая и плодородного весеннего сезона.

Ветер – наступление изменений. Если дует сильный ветер, то это может предсказывать наступление перемен в ближайшем будущем.

Туман – влажное лето. Если в этот день местами наблюдается туман, то принято считать, что лето будет влажным.

Спокойный ветер – благоприятный год. Если ветра почти нет, это трактуется как знак благоприятного года без серьезных непогод.

Что можно и нельзя делать в День зимнего солнцестояния

1. Считается благоприятным проводить время на свежем воздухе, особенно в течение дня, чтобы насладиться светом и теплом солнца.

2. Традиция подарков и добрых дел также актуальна в этот день. Многие люди обмениваются символическими подарками, даря радость и тепло своим близким.

3. В этот период стоит избегать суеты и стрессовых ситуаций. Это время внутренней гармонии, и важно сохранить покой и спокойствие.