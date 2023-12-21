Сенат Казахстана одобрил дактилоскопию иностранцев при получении документов

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CentralAsia (KZ) - Сенат парламента Казахстана рассмотрел во втором чтении и одобрил принятый Мажилисом (нижняя палата) закон, который вводит обязательную дактилоскопию для иностранцев при получении документов. Решение вступит в силу с 1 января 2024 года. Документ будет направлен на подпись президенту.

Изначально законопроект предполагал обязательную дактилоскопическую регистрацию граждан Казахстана при получении паспорта или удостоверения личности, однако позднее эту норму убрали, передает казахстанский Forbes. Теперь для них предусмотрена добровольная дактилоскопия.

«Обязательная дактилоскопическая регистрация для граждан Казахстана сохраняется только в случаях получения удостоверения личности моряка»,— говорится в заключении комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам сената.

При получении документов дактилоскопию должны пройти иностранцы или лица без гражданства в возрасте старше 16 лет. Кроме того, как рассказывали ранее депутаты, при получении индивидуального идентификационного номера теперь необходимо личное обращение иностранцев.

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