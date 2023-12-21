Глава Генштаба РФ назвал основную задачу российских войск в 2023 году

Валерий Герасимов

CentralAsia (CA) - В 2023 году основной задачей российских войск стало отражение контрнаступления Вооруженных сил Украины, сообщил на брифинге для иностранных атташе глава Генштаба РФ Валерий Герасимов.

Ударная группировка ВСУ состояла из бригад, которые подготовил Запад, украинская сторона планировала «разгромить [российские] группировки и лишить Россию сухопутного коридора в Крым», сказал он.

По словам Герасимова, Украина собиралась блокировать Мелитополь, а затем выйти к побережью Азовского моря, Мариуполю и границе с Крымом. Для этого на запорожском направлении сосредоточили наступательную группировку численностью до 50 батальонов, которую затем увеличили. Попытки Украины провалились, несмотря на поставки западного оружия и «ввод в бой украинским командованием стратегических резервов», заявил Герасимов. По его словам, ВСУ продвинулись незначительно и не смогли преодолеть тактическую зону обороны российских войск.

Потери украинской стороны за полгода глава Генштаба оценил в около 160 тыс. человек. В конце августа глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя данные The New York Times о 70 тыс. погибших украинских военных с начала конфликта, заявил, что они не соответствуют действительности.

Что касается российских военных, они расширяют зоны контроля на всех направлениях, заявил Герасимов, отметив также роль авиации и войск ПВО.

Российские власти и до этого называли контрнаступление Украины провальным.