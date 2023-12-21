В университете в Праге произошла стрельба: есть убитые и раненые
- Азия и мир, происшествия
- 21:09, 21 декабря 2023
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CentralAsia (CA) - В университете на площади Яна Палаха в Праге (Чехия) 21 декабря неизвестный открыл стрельбу, есть погибшие и раненые. Об этом сообщает The Independent.
«Исходя из первоначальной информации, мы можем подтвердить, что на месте есть убитые и раненые», - сообщила полиция в социальных сетях.
Здесь расположены философский факультет Карлова университета и Академия искусств, архитектуры и дизайна.
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