В университете в Праге произошла стрельба: есть убитые и раненые

CentralAsia (CA) - В университете на площади Яна Палаха в Праге (Чехия) 21 декабря неизвестный открыл стрельбу, есть погибшие и раненые. Об этом сообщает The Independent.

«Исходя из первоначальной информации, мы можем подтвердить, что на месте есть убитые и раненые», - сообщила полиция в социальных сетях.

Здесь расположены философский факультет Карлова университета и Академия искусств, архитектуры и дизайна.