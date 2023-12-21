экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В университете в Праге произошла стрельба: есть убитые и раненые

CentralAsia (CA) -  В университете на площади Яна Палаха в Праге (Чехия) 21 декабря неизвестный открыл стрельбу, есть погибшие и раненые. Об этом сообщает The Independent.

«Исходя из первоначальной информации, мы можем подтвердить, что на месте есть убитые и раненые», - сообщила полиция в социальных сетях.

Здесь расположены философский факультет Карлова университета и Академия искусств, архитектуры и дизайна.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com