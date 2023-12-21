Стрельба в Праге: Человек, открывший огонь, мертв

CentralAsia (CA) - Чешская полиция сообщает, что в результате стрельбы в центре Праги погибло «неопределенное» количество человек, есть и раненые. Об этом пишет euronews.

По имеющейся информации, стрельба произошла на философском факультете Карлова университета имени на площади Яна Палаха. Первоначально были сообщения, что стрельба раздалась в школе, которая расположена на той же площади.

Власти пока не приводят точных данных о жертвах.

Прибывший на место министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан сообщил чешскому общественному телевидению, что человек, открывший огонь, мертв.

По словам главы МВД, на месте происшествия нет другого стрелка, опасность миновала - но он призвал людей следовать указаниям полиции.

По словам мэра Праги Богуслава Свободы, философский факультет Карлова университета был эвакуирован. Полицейское управление сообщило, что площадь Яна Палаха оцеплена. Полиция также призвала людей покинуть прилегающие улицы и оставаться внутри.

По некоторым данным СМИ, погибло 10 человек.