Корейские волонтеры будут работать в монгольских школах

CentralAsia (MNG) - Церемония открытия Сеульской молодежной волонтерской программы состоялась 20 декабря 2023 года в отеле Continental. В общей сложности 40 волонтеров, назначенных столичным правительством Сеула, будут работать в Монголии в течение трех месяцев.

«Волонтёрская деятельность будет организована совместно с учащимися двух средних школ и университетов. Наша цель – работать волонтерами во всех уголках мира. Команда волонтеров сотрудничала в разработке руководств по адаптации к изменению климата и воспитанию глобальной гражданственности, создании видеоконтента, организации общественных кампаний, улучшении среды обучения и волонтерстве в других возможностях сотрудничества. В течение трехмесячного пребывания в Монголии мы будем работать со студентами и проводить исследования для написания учебника», - заявил Шинэтулга, руководитель проекта в Монголии.

В первом туре 40 волонтеров из Сеула и Улан-Батора будут работать в:

школе №60 района Хан-Уул

госуниверситете Монголии

школе-лаборатории №23

и сотрудничество со студентами и школьниками пяти учреждений, в том числе с отделом образования района Чингэлтэй.

Помимо обмена опытом с монгольскими волонтерами, корейские волонтеры сотрудничают с неправительственной организацией «Лантуун Дохио», которая занимается продвижением и обеспечением защиты детей, будет организована волонтерская работа в филиале «Волшебная страна 1 и 2».

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