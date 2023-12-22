Граждане Монголии, родившиеся после 11 апреля 2012 года, будут владеть 1072 акциями «ЭТТ»

CentralAsia (MNG) - Кабмин принял решение внести проект постановления Великого Государственного Хурала «О некоторых мерах, которые необходимо принять в отношении акций «Эрдэнэс Тавантолгой» («ЭТТ»).

В соответствии с принципами, закрепленными в Конституции Монголии, структура акционерного капитала АО «ЭТТ» должна быть скорректирована таким образом, чтобы 34 процента от общего количества акций были выделены гражданам Монголии. Это распределение должно охватывать не только нынешних граждан, но и будущие поколения, включая положения для детей, родившихся после 11 апреля 2012 года, и лиц, которые приобретут монгольское гражданство в будущем.

На сегодняшний день ООО «Эрдэнэс Монгол» принадлежит 81,5% акций АО «ЭТТ». Примерно 2,5 миллиона граждан Монголии, родившихся до 11 апреля 2012 года, в совокупности владеют 18,44 процента акций. Национальные предприятия сохраняют за собой право собственности на оставшиеся 0,06% акций.

Проект постановления направлен на достижение справедливого распределения выгод от природных ресурсов среди всех граждан Монголии путем предоставления 1072 акций АО «ЭТТ» каждому гражданину Монголии, родившемуся после 11 апреля 2012 года, который в настоящее время не владеет акциями компании. Также проектом постановления предлагается передать в собственность акции АО «ЭТТ» непосредственно каждому гражданину Монголии, родившемуся 1 января 2024 года или после этой даты.

Министр Монголии и главный секретарь кабинета министров Амарбаясгалан Дашзэгвэ заявил: «В настоящее время 2,5 миллиона монголов владеют 18,4 процента акций АО «ЭТТ», и эта собственность распространится на 3,5 миллиона граждан, что составляет 34 процента акций. В частности, 3 541 803 гражданина Монголии будут владеть 34 процентами, что эквивалентно 4,08 миллиарда акций АО «ЭТТ». В результате доля государственной собственности снизится до 65,9 процента».

источник: middleasiannews.com

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