Монгольская компания инвестирует в кожевенную промышленность Узбекистана

Фахриддин Бобоев

CentralAsia (MNG) - Монгольская компания TML инвестировала в развитие кожевенного и обувного производства в Узбекистане.

Эта новость последовала за встречей председателя Узбекской кожевенно-обувной ассоциации «Узчармсаноат» Фахриддина Бобоева с представителями TML.

В ходе встречи стороны обсудили расширение двусторонних отношений и привлечение инвестиций предприятий кожевенной и обувной промышленности в Узбекистан. Об этом сообщает internationalleathermaker.com.

В ходе дискуссии монгольская сторона подчеркнула сложившийся сегодня в Узбекистане привлекательный инвестиционный климат для иностранных предприятий, а также помощь правительства, которые способствуют увеличению потока иностранных инвестиций. Компания заинтересована в сотрудничестве в проектах по кожевенной и обувной промышленности, а также в продаже готовых изделий из кожи в Монголию.

По итогам конференции участники решили начать систематические переговоры с местными узбекскими фирмами.

Между тем, в сентябре 2023 года в Узбекистане было открыто представительство TML, что дало компании возможность развиваться на узбекистанком рынке в различных отраслях.

Между тем, на сегодняшний день товарооборот между двумя странами достиг 7 миллионов долларов. Узбекистан и Монголия стремятся расширить торговлю фруктами и овощами, а также изделиями из мяса, шерсти и кашемира.

Более того, в настоящее время в Узбекистане и Монголии действует 30-дневный безвизовый режим для граждан друг друга.

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