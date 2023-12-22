На 22 декабря 2023 года население Монголии достигло 3,5 млн

CentralAsia (MNG) - Ранее Национальный статистический комитет сообщал, что к 22 ноября общая численность населения Монголии достигнет 3,5 миллиона человек.

Оценка того, что население Монголии достигнет 3,5 миллиона человек, была основана на числовых данных о рождениях, смертях и естественном движении населения за последние три года. Согласно расчетам, за последние три года в среднем один ребенок рождается каждые семь минут и 16 секунд, один человек умирает каждые 27 минут и 46 секунд, а население Монголии увеличивается на одного каждые девять минут и 55 секунд.

А сегодня утром в 6:00 счетчик сайта Нацстаткома показывает, что численность населения страны достигла 3 513 430 человек.

В 1962 году население нашей страны составляло один миллион человек; в 1988 году она приняла своего двухмиллионного гражданина, а в 2015 году — своего трехмиллионного гражданина. Ожидается, что в 2033 году оно достигнет четырех миллионов, а в 2048 году — пяти миллионов.

источник: middleasiannews.mn

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