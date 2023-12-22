Перебои с электроснабжением продолжатся по всей стране до конца декабря

CentralAsia (MNG) - Дефицит электроэнергии, скорее всего, сохранится по всей Монголии, по крайней мере, до конца декабря из-за проблем в работе двух российских электростанций, импортирующих электроэнергию в страну. Повреждение блока мощностью 235 мегаватт на одной из российских станций и модернизация, проводимая на второй станции, привели к значительному сокращению количества электроэнергии, получаемой Монголией.

Следовательно, власти планируют ограничить использование электроэнергии в промышленности, начиная с 14 декабря, и рассматривают возможность веерного отключения электроэнергии для бытовых потребителей в часы пик в Улан-Баторе и нескольких аймаках. Власти могут принять дополнительные меры по сохранению, в том числе сократить часы работы предприятий розничной торговли, если дефицит сохранится.

Во время любых перебоев в подаче электроэнергии вероятны временные перебои в работе бизнеса и связи; Могут быть затронуты услуги сотовой и мобильной связи. В эти периоды возможны перебои в движении и увеличение времени вождения из-за сбоев в работе светофоров. Поезда также могут задерживаться, если сбои в работе влияют на сигнальные устройства или воздушные провода.

Кроме того, отключение электроэнергии может привести к временной недоступности основных услуг, таких как банкоматы и заправочные станции. Во время отключений электроэнергии существует повышенная угроза безопасности, поскольку может увеличиться оппортунистическая преступная деятельность. Отключения электроэнергии могут отрицательно повлиять на протоколы безопасности, включая системы сигнализации и электронные ограждения.

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