Дорожно-транспортный сектор открыл интегрированную платформу для электронных услуг

CentralAsia (MNG) - Министерство дорожного и транспортного развития объявило его годом полной цифровизации, повышения производительности, подотчетности и результатов.

Так, дорожно-транспортный сектор открыл интегрированную платформу для электронных услуг и полностью оцифровал 94 услуги, сообщили в ведомстве.

Также Министерство дорожно-транспортного развития включило в портал электронных услуг E-Mongolia 26 услуг. Электронная платформа дорожно-транспортного сектора предоставляет такие услуги, как выдача, переоформление и продление удостоверений на автотранспортные средства, наведение справок, выдача квалифицированных водительских удостоверений, бронирование билетов на междугородный общественный транспорт, оплата междугородных сборов, а также подача заявок на 21 специальное удостоверение, выданное в сектор дал возможность получить его независимо от пространства и времени.

Благодаря единой платформе теперь можно использовать статистическую информацию, которой обменивались на бумажных носителях в электронном виде и в режиме реального времени с единой платформы.

Кроме того, интеграция с 18 системами дорожного, автомобильного транспорта, гражданской авиации, железнодорожного и морского транспорта в общей сложности было создано 156 наборов данных или электронных структур данных, а также записано 850 типов данных в режиме реального времени, и таким образом, процесс сбора, обработки, публикации и представления отраслевой статистики был переведен в цифровую форму.

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