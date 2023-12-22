Спикер парламента принял новоназначенного посла Японии в Монголии

CentralAsia (MNG) - Спикер парламента страны Занданшатар Гомбожав принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Монголии Игавахара Масару. Об этом сообщает parliament.mn.

В начале встречи спикер парламента сказал, что развитие дружественных отношений и сотрудничества с Японией, нашим близким стратегическим партнером и «Третьим соседом», является одним из приоритетов внешней политики Монголии, которому Великий Государственный Хурал придает большое значение. Он добавил: «Народ Монголии глубоко благодарен Правительству и народу Японии за их бескорыстную поддержку в обеспечении демократии и содействии устойчивому социально-экономическому развитию в Монголии. Для наших двух стран развитие отношений, основанных на принципе «Особого стратегического партнерства во имя мира и процветания”, важно для закладки фундамента сотрудничества на ближайшие 10 лет».

Посол Игавахара Масару, со своей стороны, выразил благодарность спикеру за то, что он нашел время для встречи с ним и сообщил: «За свою многолетнюю работу в Департаменте стран Азии и Тихоокеанского региона Министерства иностранных дел Японии я усердно работал над расширением дружественных отношений и сотрудничества между Японией и Монголией. В этом контексте, я рад продолжить свою миссию в Монголии. Кроме того, я чрезвычайно рад, что во время государственного визита Президента Монголии в Японию в 2022 году по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Японией и Монголией наши страны договорились расширить "стратегические отношения" до уровня "особого стратегического партнерства во имя мира и процветания"».

Спикер парламента также сообщил, что Монголия планирует провести ежегодную конференцию «Трансалтайский диалог по устойчивому развитию» и попросил Посла Японии обратить внимание на широкое участие делегации с японской стороны.

В завершение встречи дипломат заверил, что приложит все усилия для углубления двусторонних отношений и сотрудничества.

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