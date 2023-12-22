Стрельба в университете в Праге: 14 убитых, 25 раненых

CentralAsia (KZ) - В одном из зданий Карлова университета в Праге 21 декабря произошла стрельба, в результате убиты 14, ранены 25 человек, нападавший погиб. Об этом сообщает BBC.

Из пострадавших минимум 9 человек получили серьезные ранения, пятеро — ранения средней тяжести и до 10 человек — легкие.

Ранее чешская полиция написала в соцсетях, что нападавший был «устранен». Глава полиции Чехии Мартин Вондрашек сообщил, что смерть нападавшего могла быть самоубийством, но власти также расследуют версию, что его застрелили полицейские.

Стрелка звали Давид Козак, ему было 24 года. Он жил в городке, расположенном в 21 км от Праги. Он учился в Институте мировой истории на философском факультете Карловского университета.

Перед тем как направиться в университет на факультет искусств, он убил своего отца. Местная полиция подтвердила, что стрелок писал в соцсетях о том, что собирается совершить теракт в своём вузе.

Чешское издание idnes.cz сообщает, что стрелок направлялся в школу на лекцию, которая должна была пройти на улице Целетной. Неизвестно, почему он направился к зданию на площади Яна Палаха.

Некоторые местные СМИ также пишут о том, что Козак легально получил разрешение на винтовку, из которой позже застрелил 14 человек на площади Яна Палаха. О точных мотивах нападения пока неизвестно.

По версии полиции, стрелок также может быть виновен в смерти еще двух человек: мужчины и его дочери-младенца, которые были убиты в лесу под Прагой на прошлой неделе.

Директор галереи «Рудольфинум» Петр Недома, которая выходит на площадь Палаха, рассказал Чешскому телевидению про стрельбу. По ее словам, нападавший стрелял в сторону Манесова моста. «Он стрелял часто, с небольшими перерывами, а потом он поднял руки вверх и бросил оружие вниз на улицу, и оно так и лежало на пешеходном переходе», - сообщил он.

Карлов университет - главное высшее учебное заведение Чехии. Он был основан королём Богемии Карлом IV Люксембургом еще в 1348 году. В университете учатся более 50 тыс. студентов.

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